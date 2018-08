"Trovato in possesso di hashish e marijuana", arrestato un 40enne insospettabile

E' stato trovato in possesso - durante un posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Cammarata - di alcuni grammi di hashish e marijuana. I militari dell'Arma, come d'abitudine, hanno voluto approfondire e hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione: a San Giovanni Gemini. Ed è proprio durante questa ispezione che un isospettabile quarantenne di San Giovanni Gemini è stato trovato in possesso - secondo la ricostruzione ufficiale del comando provinciale di Agrigento - di circa un etto di marjuana e oltre un etto di hashish. "Roba" nascosta sul tetto dell'abitazione.

Durante le verifiche, sono saltate fuori anche numerose banconote per un ammontare complessivo di circa seimila euro, soldi di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza, e anche un bilancino di precisione. Sequestrata la droga e il denaro, il quarantenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo - su disposizione del sostituto procuratore di turno - è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.