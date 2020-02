"Non si appropriò dei soldi del disabile che accudiva", assolta tutrice

I giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, hanno assolto "perchè il fatto non sussiste" Maria Teresa Centinaro, 76 anni, di San Giovanni Gemini, finita sotto processo per l'accusa di peculato. La donna, difesa dall'avvocato Ignazio Valenza, era stata denunciata dai familiari di un disabile di cui era stata tutrice per trenta anni.

L'imputata, secondo quanto avevano sostenuto, si era appropriata di circa 30 mila euro relativi a invalidità civile, pensione e accompagnamento destinati all'uomo di cui si prendeva cura sulla base di un provvedimento del giudice tutelare. Gli episodi al centro del processo erano relativi al periodo compreso fra il 2009 e il 2012.

Il pm Chiara Bisso, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 2 anni.