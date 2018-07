Rubato un trattore con aratro, è "caccia" alla banda di ladri

Colpo grosso in contrada Cultrera. Una banda di malviventi - senza essere vista, né tantomeno sentita – è riuscita a portar via un trattore munito di tiller: che è un aratro. I ladri si sono intrufolati nell’appezzamento di terreno di una donna di 57 anni, di San Giovanni Gemini, e hanno messo in moto il grosso mezzo e l’hanno portato via.

Un furto di ben 6 mila euro. Fatta la scoperta, ai proprietari non è rimasta altra strada che comporre il “112” e richiedere l’intervento dei carabinieri. In contrada Cultrera si sono precipitati i militari dell’Arma della compagnia di Cammarata che hanno subito avviato le indagini. Sono state fatte – come sempre avviene in casi del genere – numerose perquisizioni, ma, a quanto pare, almeno per il momento, con esito negativo.