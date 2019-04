"Cocaina in macchina e semi di cannabis a casa", arrestati due uomini

Incappano in un posto di blocco, vengono trovati in possesso – secondo l’accusa - di 20 dosi di cocaina e finiscono ai domiciliari. E’ accaduto in pieno centro di San Giovanni Gemini. A finire nei guai – per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio – sono stati il quarantenne Vincenzo Lombino e Sebastian Russotto di 24 anni di Cammarata. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, i due sono stati posti agli arresti domiciliari.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarata erano impegnati in quello che avrebbe dovuto essere un ordinario posto di controllo per garantire la regolare circolazione stradale. Durante uno di questi controlli in corso Umberto I, i militari dell’Arma – verosimilmente notando un certo nervosismo – hanno sottoposto a perquisizione i due uomini. Sarebbero – stando alle ricostruzioni dei carabinieri – saltate fuori circa 20 dosi di cocaina e un paio di centinaia di euro. Sia la “roba” che i soldi sono stati subito sequestrati.

Le perquisizioni sono, a questo punto, come procedura investigativa esige, proseguite anche nelle abitazioni dei due uomini di Cammarata. Ed è durante queste ulteriori verifiche che, a quanto pare, sarebbero stati ritrovati alcuni semi di cannabis. Anche i semi sono stati, naturalmente, posti sotto sequestro, mentre sia il quarantenne che il ventiquattrenne sono stati arrestati.