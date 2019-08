Quell'autovelox sulla statale 189, i soldi usati per rifare le strade

C'è un incubo per gli automobilisti che percorrono la strada statale 189, la Agrigento-Palermo. E' l'autoveloox di San Giovanni Gemini: un impianto che non "perdona" nessuno e che, mensilmente, fa fioccare centinaia - se non migliaia - di contravvenzioni per eccesso di velocità. Quei soldi, però, per i sangiovannesi sono una vera e propria risorsa.

E' infatti proprio grazie a quei fondi - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - che vengono sistemate le strade del paese. Un primo cantiere è stato già portato a termine in via Rossini, a San Giovanni Gemini appunto. Il sindaco della città, Carmelo Panepinto, è, naturalmente, intenzionato ad andare avanti con quest'opera di riqualificazione e messa in sicurezza delle arterie stradali proprio grazie al denaro che arriva dalle multe elevate dall'autoveloox piazzato al bivio Tumarrano.