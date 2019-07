Auto in vendita senza assicurazione e revisione, stangata da 11 mila euro

Le auto esposte in vendita, sulla pubblica strada, sarebbero state senza copertura assicurativa e alcune senza revisione. "Stangata" per un autosalone-autofficina di San Giovanni Gemini. Nell’ambito di specifici servizi, indirizzati al controllo amministrativo di concessionarie, rivenditori di automobili e officine meccaniche, una squadra di polizia giudiziaria del compartimento di Palermo e le pattuglie della sezione polizia Stradale di Agrigento - che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale - hanno effettuato un accertamento in un autosalone – autofficina.

Durante questa ispezione, i poliziotti hanno contestato ben 11 infrazioniin quanto i veicoli esposti per la vendita erano sprovvisti di copertura assicurativa, 6 infrazioni per mancata revisione dei veicoli, di cui 3 per revisione omessa più di una volta. Tutti i veicoli contravvenzionati si trovavano in sosta su strada. Le sanzioni complessivamente irrogate ammontano a circa 11.000 euro.