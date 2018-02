La città onora San Gerlando, don Franco: "Costruiamo il futuro con la sua stessa fede"

Agrigento onora il suo santo patrono San Gerlando. Questo pomeriggio, nella chiesa di Sant’Alfonso, è stata celebrata una messa in onore del patrono dell’arcidiocesi di Agrigento. Una folla di fedeli ha ascoltato le parole di Luigi Renzo vescovo di Mileto e del cardinale Francesco Montenegro.

"Ho conosciuto la diocesi di Mileto negli anni passati - ha detto don Franco - la vostra presenza ci onora. Speriamo che da qui in avanti le nostre chiese sorelle crescano insieme in comunione”. Hanno assistito alla santa messa, anche il sindaco della città, Calogero Firetto, il prefetto Dario Caputo ed il questore Maurizio Auriemma e tutte le istituzioni.

Don Franco ai fedeli ha parlato così: "Facciamo i conti con un passaggio epocale, rispetto al quale non intravediamo una logica di cambiamento. Ci piace condividere l’idea della chiesa come il lievito in mezzo alla pasta. Vogliamo costruire un pezzo di futuro con la stessa fede che ha avuto San Gerlando, lui che era un uomo paziente e tanto ambizioso".

Il pomeriggio si è aperto con una processione con il busto reliquiario per le vie Santa Maria dei Greci ed anche piazza Don Minzoni ed il vicolo del Seminario. Alla giornata anche una parte delle comunità ecclesiali del Belìce.