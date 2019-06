In centinaia per San Calogero: il sindaco, zaino in spalla, in processione

Naro si ferma, in centinaia ai piedi del simulacro del santo. I naresi celebrano San Calogero, per un martedì di grande devozione. In tanti, tantissimi, hanno voluto esserci per una mattinata all’insegna della buona tradizione. Davanti a tutti il sindaco, Maria Grazia Brandara.

Il primo cittadino non ha voluto mancare all’appuntamento, per una processione che ha messo i naresi d’accordo. Zaino in spalla, Maria Grazia Brandara ha voluto esserci, tutti dietro il simulacro del santo. La processione sarà in diretta su Rai 1 a partire dalle 18.