I "tammurinara" affollano la città, via ai festeggiamenti in onore di "San Calò"

E’ il sabato che anticipa la giornata clou dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Domani il “santo nero” da mezzogiorno sarà abbracciato dagli agrigentini. Grandi e piccoli sono pronti ad affollare il centro cittadino. Questo pomeriggio, però, è stato il tempo dei “tammurinara”.

La musica ha invaso la città, la melodia che accompagna i festeggiamenti in onore di “San Calò” ha tenuto compagnia agli agrigentini ed anche ai fedeli. I “tammurinara” percorreranno le principali vie cittadine, per poi concludere il tour ai piedi della chiesa di San Calogero. Non solo musica ma anche tradizione.

Oggi, per l’occasione, è stato anche benedetto il pane di centinaia di fedeli. Nella giornata di domani il Santuario aprirà le porte alle 5 del mattino, la prima messa del giorno è in programma alle sei. Il simulacro lascerà il santuario a mezzogiorno per poi procedere alla processione. I devoti a spalla condurranno San Calogero per le principali vie cittadine.