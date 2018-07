San Calogero tra la gente, migliaia di fedeli sfidano il caldo cocente: è festa in città

Migliaia di fedeli per l’ultima domenica di San Calogero. Il santo nero ha lasciato la sua chiesa alle 13 in punto. Bigliettini e pane benedetto, i fedeli non si sono risparmiati ed hanno fatto sentire tutto il loro affetto a San Calogero.

Gli agrigentini hanno sfidato il caldo cocente ed hanno voluto salutare il santo nero. Tra la folla anche diversi turisti, incuriositi da una delle feste più attese dalla città.

San Calogero è stato da subito preso d’assalto, i fedeli hanno voluto baciare il simulacro del santo. San Calogero percorrerà le principali via cittadine, per poi essere conteso tra i vicoli del centro storico.