Ventottenne in coma dopo l'incidente, l'associazione: "San Calò proteggilo"

Le condizioni critiche di un agrigentino, tengono tutti col fiato sospeso. Il ragazzo è è rimasto ferito ieri in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla statale 190 "Delle Solfare" fra Riesi e Sommatino. Gli amici di S.P., queste le sue iniziali hanno chiesto a tutti quanti i devoti di San Calogero, di pregare per lui.

“Preghiamo tutti per questo ragazzo, ha bisogno di noi. San Calogero proteggilo”. L’agrigentino si trova ricoverato alla Rianimazione all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta e il suo quadro clinico resta grave. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza di un incrocio, si è scontrato con una Citroen C3 guidata da un ravanusano.