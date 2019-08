Bagno di folla e fatica, tutti stretti attorno a San Calogero di Realmonte

Bagno di folla e fatica per San Calogero di Realmonte. Il santo nero portato prima su di un camion e poi a spalla, ha attraversato le principali vie di Realmonte.

La festa, tanto attesa tra i fedeli, ha coinvolto centinaia di persone. Il santo nero si è spinto, come tradizione, fino in spiaggia. Un tripudio di emozioni, suggestioni e tanta fede per una delle feste più attese.

Questa sera, alle 22, i tradizionali fuochi d'artificio. A Realmonte tutti con il naso all'insù per il simulacro del santo. I festeggiamenti proseguiranno domani.