Bollette dell'acqua e dei rifiuti troppo care, domani sarà sciopero generale

"Aumentano i costi delle bollette dell’acqua e dei rifiuti. E in compenso, il paese è in stato di quasi totale abbandono”. Sono queste le leve che hanno fatto decidere, e all’unanimità dei partecipanti all’assemblea, lo sciopero generale che si terrà domani a San Biagio Platani dove il Comune è, attualmente, commissariato dopo l’arresto, nell’ambito dell’operazione antimafia “Montagna”, del sindaco Santino Sabella.

L’appuntamento, per tutti gli abitanti del paese, è per le 9,30 davanti al Municipio.

“Chiediamo la realizzazione dei laghetti collinari per raggiungere, sia per uso potabile che per uso irriguo, l’autonomia – scrivono i cittadini - . Chiediamo migliori turni per il ritiro dei rifiuti e in alternativa, per ridurre la tassa, proponiamo la forma autogestita: compostiera di comunità dove ognuno conferisce l’umido e la casetta per la carta e il cartone. Chiediamo – proseguono i cittadini che hanno indetto lo sciopero generale – il ripristino del filo d’acqua della condotta del Voltano che ci consentiva di avere l’acqua potabile, così da ridurre quella montagna di bottiglie di plastica di cui pare che San Biagio è uno dei maggiori consumatori. Chiediamo anche la rimozione immediata delle discariche abusive di amianto, il buon funzionamento del depuratore comunale, una migliore viabilità sia urbana che extraurbana, chiediamo pulizia e disinfestazione”.

“Con lo sciopero vogliamo anche denunciare – hanno scritto nel volantino – la mala politica che in tutti questi anni ha contribuito al dissesto economico del paese. I sambiagesi – hanno concluso – si dichiarano contro la mafia e come è naturale che sia ripudiano tutte le forme e sfaccettature di violenza e prepotenza”.