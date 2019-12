Banda di "esperti" dietro la rapina alle Poste di San Biagio? Ritrovata l'auto utilizzata

E’ stata ritrovata, abbandonata nelle campagne del paese, l’autovettura che verosimilmente è stata utilizzata dai due malviventi che giovedì scorso hanno messo a segno la rapina all'ufficio postale di via Alessandro Veneziano a San Biagio Platani. A rinvenirla sono stati i carabinieri. Si tratta di una utilitaria che è risultata essere rubata nelle scorse settimane.

Dettagli questi che lascerebbero ipotizzare che dietro il colpo alla Posta – che ha fruttato mille euro ai delinquenti – vi sia una banda ben organizzata, una banda che ha pianificato ogni cosa. Ad entrare in azione, nell’ufficio postale del piccolo Comune dell’Agrigentino, sono stati in due: con il volto parzialmente coperto e apparentemente non armati.