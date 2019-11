Volto coperto e nessuna arma in pugno: in due rapinano la Posta

Con il volto parzialmente travisato e apparentemente non armati, in due hanno fatto irruzione all'ufficio postale di via Alessandro Veneziano a San Biagio Platani. Minacciando chi, in quell'esatto momento si trovava dientro il bancone, i rapinatori si sono fatti consegnare tutti i soldi che c'erano in cassa: complessivamente circa mille euro. Arraffato il denaro, i criminali si sono immediatamente dileguati. Non è chiaro - non al momento - se i due siano fuggiti a piedi o su qualche mezzo, magari lasciato nelle immediate vicinanze.

Scattato l'allarme, in maniera fulminea, all'ufficio postale si sono precipitati i carabinieri. E' stata, grosso modo, ricostruita la dinamica del fatto di microcriminalità e altrettanto immediatamente i militari dell'Arma hanno avviato il rastrellamento del territorio comunale. Posti di controllo sono stati realizzati tanto in centro quanto nelle periferie: soprattutto all'uscita del piccolo Comune di San Biagio Platani. I carabinieri, tutti coordinati dal comando compagnia di Cammarata, stanno battendo palmo a palmo l'intero territorio per provare a rintracciarli. Non è escluso che sia stato già avviato l'iter per acquisire eventuali filmati di video sorveglianza.

Nessuno, per fortuna, durante il colpo dei due delinquenti, s'è fatto male. Appena a metà mese, grosso modo con analoghe modalità, è stata messa a segno un'altra rapina: sempre alla Posta, ma in piazza Cavour, a Favara.