Distrutti dalle fiamme due pullman, i carabinieri avviano le indagini

Due pullman sono stati distrutti da un incendio. E’ accaduto nella notte fra domenica e ieri, all’interno di un deposito di autobus di linea, in contrada Mandralia a San Biagio Platani. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per quasi due ore sono rimasti al lavoro. Accanto a loro anche i carabinieri della stazione di San Biagio Platani, coordinati dal comando compagnia di Cammarata.

Soltanto dopo che il rogo è stato circoscritto e domato, i pompieri e i carabinieri hanno potuto effettuare il sopralluogo tecnico di rito. Verifiche per stabilire le cause della scintilla iniziale. Cause che, stando alle verifiche dei vigili del fuoco, non dovrebbero essere dolose. I militari dell’Arma di San Biagio Platani hanno accertato anche che i due veicoli, intestati ad una ditta di autolinee, erano già in disuso, privi di targhe e in attesa di rottamazione o smaltimento.

Assieme ai vigili del fuoco è stato poi effettuato un controllo mirato alla struttura dell’autorimessa e il deposito – stando a quanto è stato accertato e ricostruito ieri dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento – non ha riportato alcun danno.

I militari dell’Arma, come sempre avviene in casi del genere, hanno chiaramente avviato le indagini. E l’ipotesi investigativa che ieri risultava essere privilegiata dai carabinieri della stazione di San Biagio Platani e da quelli della compagnia di Cammarata era quella di un incendio dalla matrice accidentale.