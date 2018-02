Preghiera per la pace e marcia silenziosa, San Biagio Platani dice no alla mafia

San Biagio Platani dice no. No alla mafia e ad ogni forma di male. Questa sera, la piccola comunità - scossa dall'inchiesta antimafia "Montagna" che ha portato in carcere, fra gli altri, anche il sindaco del paese Santino Sabella - prima pregherà per la pace. E lo farà, nella chiesa Madre in corso Umberto I, durante la santa messa delle 18,30. A seguire, marcerà - in silenzio - per le vie del paese.

Soltanto uno lo slogan: San Biagio platani dice no. No alla mafia e ad ogni forma di male. Ad organizzare l'iniziativa è stato l'arciprete del paese, don Mario Giuseppe Carbone, e tutto il consiglio pastorale.