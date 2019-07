Incidente a San Biagio Platani: trattore schiaccia un contadino, morto il 63enne

Un contadino sessantatreenne, Luigi Alessi, è morto, ieri sera, a causa di un incidente con il suo trattore: sarebbe stato schiacciato dal mezzo pesante. I carabinieri si stanno occupando della ricostruzione della tragedia. Erano le 19 circa quando, nel centro abitato di San Biagio Platani, in via Papa Giovanni XXIII, l'uomo dopo aver parcheggiato il suo trattore si è, all'improvviso, accorto che il mezzo pesante si era messo in movimento.

Forse il coltivatore potrebbe non aver inserito correttamente il freno o forse si è verificato un guasto all'impianto frenante. Questo non è ancora chiaro. Il sessantatreenne, Luigi Alessi, avrebbe provato a fermare il trattore, arrampicandosi nella cabina guida. Sarebbe però scivolato ed è stato schiacciato da una ruota del mezzo pesante.

Nonostante l'intervento dell'ambulanza e dell'elisoccorso del 118, per il contadino di San Biagio Platani non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Dell'incidente si stanno, appunto, occupando i carabinieri.