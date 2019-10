Svaligiata la casa di un pensionato: portati via soldi, oro e pure 2 fucili

Sono riusciti ad intrufolarsi, approfittando della momentanea assenza del proprietario: un pensionato sessantacinquenne, e da quell’abitazione – al centro di San Biagio Platani – hanno portato via denaro contante, per circa 2 mila euro, monili in oro per altrettanto e due fucili da caccia. Due armi che erano regolarmente detenute e custodite dall’anziano di San Biagio Platani.

Quando il pensionato è rientrato in casa ed ha fatto la scoperta ha immediatamente lanciato l’Sos ai carabinieri. Anche e soprattutto per i due fucili da caccia non c’era affatto tempo da perdere. I militari dell’Arma hanno effettuato il sopralluogo di rito, appurato il furto, raccolto la denuncia a carico di ignoti e hanno avviato le indagini. L’attività investigativa, ieri, risultava essere appena all’inizio, ma non è escluso che si possa arrivare ad una svolta. I carabinieri, non ci sono conferme ufficiali al riguardo, starebbero realizzando una serie di verifiche mirate proprio per cercare di ritrovare i due fucili da caccia.

I malviventi, questo è certo purtroppo, non si sono lasciati tracce dietro le spalle. Non è escluso, ma non ci sono certezze investigative al riguardo, che il colpo nell’abitazione possa essere stato messo a segno da gente non residente a San Biagio Platani.