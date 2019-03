"Evade dai domiciliari e viene trovato in giro per il centro", arrestato 25enne

Anziché starsene a casa, dove avrebbe dovuto restare per effetto degli arresti domiciliari, sarebbe stato trovato in giro per San Biagio Platani. A fermare, controllare e arrestare il venticinquenne, D. G., sono stati i carabinieri di San Biagio Platani. Il giovane dopo le formalità di rito è stato trasferito – su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, in carcere. L’ipotesi di reato contestata è stata, infatti, quella di evasione dagli arresti domiciliari. Ancora una volta, il pattugliamento del territorio ha permesso ai carabinieri di garantire legalità.