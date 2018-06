Commissariato il Comune, a San Biagio arriva Filippo Guagliano

E' Filippo Gagliano, dirigente dell'ufficio ispettivo del dipartimento delle Autonomie locali, il commissario straordinario che guiderà il Comune di San Biagio Platani.

A nominarlo è stato, nei giorni scorsi, l'assessorato regionale agli Enti locali. L'incarico è arrivato perché in occasione delle recenti amministrative non sono state presentate liste e candidature e quindi l'ente è privo di una guida amministrativa.

Gagliano, probabilmente, si insedierà nei prossimi giorni ed ha già al suo attivo diverse esperienze come commissario straordinario. Resterà in carica, con i poteri di sindaco, Giunta e Consiglio, fino alla prossima tornata elettorale o - eventualmente - fino allo scioglimento dell'ente per infiltrazioni mafiose.