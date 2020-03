Coronavirus, solidarietà da San Biagio: comprato un letto per la terapia intensiva

Solidarietà da San Biagio Platani per gli ammalati di Coronavirus. L'associazione “Creatività di un popolo”, che nasce come scopo primario per la realizzazione della Festa degli Archi di Pasqua, ha avviato una raccolta di fondi che si concretizzerà presto con l’acquisto di un letto per la terapia intensiva del San Giovanni di Dio che è stato già prenotato.

“In questo momento cosi difficile - spiegano - abbiamo deciso, dopo aver interpellato l'ospedale di Agrigento, di donare dei letti per il reparto di terapia intensiva. I letti hanno un costo elevato e pertanto chiediamo l'aiuto di tutti affinché possiamo mettere a disposizione dei medici del reparto un bene cosi prezioso in questo momento”.

In prima battuta sono stati raccolti circa 8 mila euro che hanno consentito di prenotare un letto. La raccolta continua.