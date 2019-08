"Case ad 1 euro", il Comune di Sambuca incasserà 90 mila euro

"Grazie alle case a un euro nelle casse del Comune stanno arrivando circa 90 mila euro, mentre dalla vendita di una cinquantina di abitazioni, da parte di privati, i sambucesi proprietari di quelle case hanno incassato circa un milione di euro". Lo dice, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, il vice sindaco e assessore al Turismo, Giuseppe Cacioppo. "Il movimento che si è creato grazie al progetto delle case a un euro - dice Cacioppo - ha indotto tanta gente, da ogni parte d'Italia e del mondo, ad acquistare altre abitazioni. Ne sono state vendute una cinquantina a una media di 30 mila euro per un incasso complessivo di circa un milione di euro. A questa somma bisogna aggiungere tutto ciò che si muoverà con le ristrutturazioni. Una vera boccata d'ossigeno per il nostro comune e per il territorio".

L'iniziativa delle case a un euro ha riscosso un successo inaspettato, con oltre 100 mila mail e telefonate da tutto il mondo con richieste di informazioni, dopo un servizio trasmesso sul canale turismo della rete televisiva Cnn. Il Comune ha venduto 50 case per somme comprese fra mille e 10 mila euro ad acquirenti provenienti da diversi paesi stranieri. Il rilancio più alto ha riguardato un immobile situato in via Marconi. Una donna della Virginia, giunta dagli Stati Uniti a Sambuca per vedere di persona le case in vendita, si è aggiudicata l'immobile per 21 mila euro.

I nuovi proprietari hanno a disposizione un periodo massimo di tre anni per ristrutturare, come prevede il bando di gara.