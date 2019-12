Sambuca, parametri dell'acqua non conformi: sospesa erogazione in alcuni punti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.S.I. ATI AG9 comunica che, il Sindaco del comune di Sambuca di Sicilia ha emesso l'Ordinanza Sindacale n. 78 del 19/12/2019, a seguito di parametri non conformi riscontrati dall'ASP di Agrigento in un punto rete di contrada Quarto, con la quale ordina la sospensione della distribuzione idrica nella stessa contrada.

Si assicura che gli operatori ed i tecnici del Gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause della non conformità riscontrata e pervenire ad una rapida risoluzione della problematica rilevata.