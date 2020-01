Sambuca, lavori alla condotta idrica: slitta la turnazione in alcune zone del paese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica che, a causa di un improcrastinabile intervento di manutenzione sulla condotta ricadente in via Giardino, nel comune di Sambuca di Sicilia, la distribuzione idrica prevista per la giornata di domani 28/01/2020, nella zona Bassa (turno 2), nel suddetto comune, sarà postergata di qualche ora e verrà effettuata ad ultimazione dei lavori di riparazione.