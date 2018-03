Finì con la moto in un tombino, risarcimento danni da 150 mila euro

Non 20 mila euro, come ha stabilito il giudice di primo grado, ma 140 mila euro che, sommati agli interessi legali ed alle spese del giudizio, arrivano a 150 mila. È la somma che deve pagare il Comune di Sambuca di Sicilia per un incidente stradale avvenuto l’11 giugno del 2006, in via Garibaldi. Un sambucese di 40 anni, assistito dall’avvocato Pasquale Moderno, dovrà ottenere il risarcimento come stabilito dalla Corte di Appello di Palermo e adesso, trascorsi 120 giorni dalla sentenza, la sentenza è già definitiva.

Era stato lo stesso sambucese ad appellare il giudizio di primo grado che non aveva tenuto conto della percentuale di danno biologico subita per uno squarcio ad una gamba. Il consulente tecnico di ufficio aveva considerato sia il danno estetico che quello funzionale, giungendo a una percentuale del 25 per cento. Il giudice di primo grado, invece, ha considerato solo il danno estetico, riducendo al 9 per cento.

Il quarantenne ha perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava a causa di un tombino ribassato e non segnalato presente sul manto stradale. Nella caduta ha riportato lesioni personali e danni al mezzo.