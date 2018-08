Notte di inferno, in fumo cinque auto: indagano i carabinieri

Paura a Sambuca di Sicilia. La notte scorsa sono andate in fiamme cinque auto. Il rogo si è sviluppato in via Crispi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno provato a domare il rogo. Le auto sono state divorate dalle fiamme. Si tratta di una Ford Kuga, una Ford Transit, una Lancia Y, una Microcar, ed una Range Rover Evoque. Sul caso, indagano i carabinieri della locale compagnia.

Spetterà a loro capirne l’origine delle fiamme che hanno spaventato Sambuca di Sicilia. Le vetture erano posteggiate accanto, l'incendio si è rapidamente esteso da una vettura all'altre. Impossibile, per lo stato in cui erano ridotte le auto, ipotizzare se si sia trattato di un incendio doloso o innescato da un corto circuito.