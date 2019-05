La Cassazione ha respinto il ricorso: "u professuri" resta in carcere

Resta in carcere Leo Sutera, detto "u professuri", il boss di Sambuca di Sicilia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, presentato dal legale Carlo Ferracane, con il quale si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare firmata, a fine ottobre dello scorso anno, dal gip del tribunale di Palermo. In carcere resta anche - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - uno dei presunti "fedelissimi" di Leo Sutera: Vito Vaccaro, 57 anni, ritenuto l'autista del "professuri". Leo Sutera è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, mentre Vaccaro è stato indagato per favoreggiamento personale aggravato.