"Incendiò 5 auto", chiuse le indagini: giudizio immediato per 42enne

Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di Sciacca. Sarà giudizio immediato - la prima udienza è stata fissata per il 24 gennaio - per Fabio Pullara, 42 anni di Palermo, ritenuto l'autore dell'incendio di 5 auto a Sambuca di Sicilia. Un rogo che ha provocato danni per circa 100 mila euro.

Il sostituto procuratore Michele Marrone ha chiuso in tempo record le indagini. Pullara è stato arrestato nello scorso mese di novembre e non ha mai lasciato il carcere. I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno completato l’attività investigativa consentendo alla Procura di chiedere e ottenere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Pullara. Determinante, stando all'accusa, il filmato di una telecamera che mostra le fasi dell’incendio: un primo tentativo andato a vuoto e un secondo con le fiamme che appiccate a una microcar Ligier e che poi si sono propagate alle altre quattro auto che erano parcheggiate nella stessa zona, una Range Rover, una Ford Kuga, una Ford Transit e una Lancia Y.