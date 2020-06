Palermo dice "no" a Decathlon, il sindaco Ciaccio: "Venite a Sambuca"

Sambuca di Sicilia sorprende tutti e avanza una nuova proposta. Uno dei borghi più belli di Sicilia, avanza la propria candidatura manifestando la volontà di "ospitare" un punto vendita "Decathlon". Tutto nasce, dopo le polemiche legate al rigetto dell'istanza per l'apertura del mega negozio a Palermo da parte dell'amministrazione comunale.

"Apprendiamo attraverso la stampa - si legge in una lettera inviata alla società francese - la volontà di Decathlon di aprire un nuovo 'store in Sicilia. Questa amministrazione, ravvisatene le opportunità e le ricadute occupazionali connesse alla presenza del noto brand a Sambuca, manifesta la propria disponibilità - nelle more che questo territorio e il Prg siano compatibili con le vostre esigenze - ad affidare parte della Zona Pip". L'amministrazione elenca le motivazioni a sostegno della candidatura.

"La Valle del Belìce e Sambuca sono allocati perfettamente al centro della Sicilia - dice Ciaccio - con grandi assi viari di collegamento e con gli aeroporti di Falcone e Borsellino e Birgi a 55 minuti oltre alla presenza di importanti strutture ricettive in zona. Sambuca, inoltre, si trova al limite della Provincia di Agrigento a confine con le Province di Trapani e Palermo dalle quali città dista poco più di 45 minuti. Il territorio a forte vocazione vitivinicola presenta degli aspetti paesaggistici e naturalistici di rara bellezza tra ulivi e ordinate coltivazioni vitivinicole che si rispecchiano nelle limpide acque del Lago Arancio sede nel recente passato del campionato del mondo di Sci Nautico".



La lettera, firmata dal sindaco Leo Ciaccio e dall'assessore al Turismo Giuseppe Cacioppo, si ricorda anche che Sambuca nel 2016 ha vinto il titolo di 'Borgo più bello d'Italia' e che l'iniziativa imprenditoriale non avrebbe alcun impatto negativo sulla politica di ecosostenibilità portata avanti dall'amministrazione comunale. "Restiamo disponibili - conclude la missiva -, qualora la nostra proposta fosse di vostro interesse, a programmare un sopralluogo per illustrare in maniera più dettagliata la candidatura"