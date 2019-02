Case ad 1 euro a Sambuca, interessata anche l'attrice statunitense Lorraine Bracco

Tutti pazzi per Sambuca di Sicilia. O meglio, per le case di Sambuca di Sicilia. Oltre a tanti stranieri, anche Lorraine Bracco: attrice ed ex modella statunitense, principalmente nota per il ruolo di Karen Hill nel film "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese, ha deciso - o comunque sarebbe interessata - di comprare casa proprio nel "Borgo dei borghi".

L'attrice sarà a Sambuca il mese prossimo ed ha anche annunciato che un'emittente internazionale, la Discovery Channel, sarebbe intenzionata a realizzare un programma televisivo per seguire le ristrutturazioni di queste case comprate ad 1 euro.