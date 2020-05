Nuova tranche delle casa a 1 euro, Sambuca torna sul "mercato"

Crisi del turismo per colpa del Covid 19? Sambuca di Sicilia torna sul “mercato” e rilancia le case a 1 euro. Dopo il boom della prima volta, il borgo, è pronto a mettere in atto una strategia utile ad un nuovo successo nel mercato immobiliare low cost.

La prima compra vendita ha prodotto la vendita di 100 immobili, tra case a 1 euro e privati il numero è davvero importante.

Dal Comune, adesso, pensano ad una nuova tranche, la seconda. Saranno messe in vendita altre 15 case a 1 euro. Un’iniziativa che ha portato il borgo dell’Agrigentino in giro per il mondo.