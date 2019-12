Sambuca, apre una sede della Flc Cgil dedicata ad Antonella Maggio

Domenica, 8 dicembre, alle ore 16:30, la FLC (Federazione lavoratori della conoscenza, il “Sindacato dei Lavoratori della Scuola” della Cgil) inaugurerà una sede a Sambuca di Sicilia” per dare informazioni e assistenza ai Lavoratori della Scuola. La sede presso il cortile Ingoglia di via teatro, opererà i lunedi e/o i venerdi dalle ore 17 alle 19 e sarà intitolata ad Antonella Maggio, scomparsa lo scorso giugno, docente iscritta alla Cgil che durante la sua carriera ha condotto tante “battaglie” in prima linea come RSU nella scuola e che sognava l’apertura di una sede del sindacato nel suo amato paese. L’inaugurazione, non a caso, la omaggerà nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni. Saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Sambuca, il segretario provinciale della Flc Cgil Gaetano Bonvissuto e Damiano Dimino che curerà lo sportello.