"Borgo dei borghi 2016", 60 mila visitatori in due anni a Sambuca

Sessantamila visitatori in due anni, il triplo rispetto ai due anni precedenti. E’ con questo risultato che Sambuca ha tagliato il secondo traguardo dall’elezione a Borgo dei Borghi 2016 e festeggiato con “L'Elogio della Bellezza”, l'evento che ha portato il capolavoro di un grande pittore come Tiziano in mostra nel centro belicino.

A Sambuca per “L'Elogio della bellezza” sono arrivati oltre all’assessore regionale ai Beni culturali, Sebasiano Tusa, anche i sindaci dei Comuni siciliani che hanno vinto il titolo "Borgo dei Borghi", Franco Migliazzo, di Gangi, e Filippo Taranto, di Montalbano Elicona. E poi il vice presidente dei Borghi Più Belli d’Italia, Giuseppe Simone.