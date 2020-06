Rilancio del centro storico, ecco le case a 1 euro: francesi e belgi alla finestra

Rilancio dell’economia 2.0, Aragona ci prova e pensa in grande. Dopo il boom di Sambuca di Sicilia, borgo che ha rilanciato il centro storico proponendo le case a 1 euro, è tempo anche del piccolo comune dell’Agrigentino. L’obiettivo? E’ di recuperare il centro storico e attrarre investitori stranieri offrendo la possibilità di acquistare una casa nell’Agrigentino. La macchina organizzativa delle case a 1 euro ad Aragona si è già messa al lavoro.

“Perché non farlo ad Aragona? Il nostro obiettivo - spiega il direttivo - è quello di mettere in contatto nuovi acquirenti che vogliono vivere ad Aragona e persone che hanno deciso di ‘sbarazzarsi’ di una vecchia abitazione perché non abitata”. Un progetto di rilancio importante che è pronto a fare parlare di se.

"L’intento - dice Gianni Giardina ad AgrigentoNotizie - è quello di dare a coloro che hanno voglia di investire in Sicilia, la possibilità di poterlo fare a delle condizioni che invogliano ancor più a tentare l’esperienza; permettendo al tempo stesso la riqualificazione del nostro centro storico e perché no un rilancio dell’economia locale. Ad oggi il progetto, che abbiamo lanciato solo da qualche settimana, ha fatto parecchio rumore. Ho ricevuto diverse chiamate da gente che abita in Belgio e in Francia per avere informazioni in merito a questo progetto e l’interesse è notevole. Per cui speriamo che possa avere un buon riscontro concreto nell’immediato futuro”.

Turisti e non solo, ma anche persone che hanno voglia di trascorrere giorni speciali ad Aragone, comune che si trova a 15 chilometri dal mare. Le case a 1 euro, dopo acquistate, potranno essere ristrutturate. Sambuca di Sicilia ne ha fatto un business buono, persone ma anche trasmissioni tv che hanno deciso di fare base in uno dei borghi più belli di Sicilia.