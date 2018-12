Era scomparso a Londra da 12 giorni, la famiglia: "Salvo è stato ritrovato in Francia"

“Abbiamo ritrovato Salvo, è in Francia sta bene”. Dopo 12 giorni di apprensione e preoccupazione, è il momento della gioia. La mamma e tutti i familiari potranno riabbracciare il ventisettenne agrigentino di cui non si avevano più notizie da quasi due settimane. A condividere con AgrigentoNotizie questo importante momento sono stati proprio i familiari del giovane che era scomparso a Londra.

Dal sei dicembre - 12, interminabili, giorni - non si avevano più notizie del 27enne, che per lavoro si era trasferito in Inghilterra. La sua scomparsa aveva gettato nello sconforto la sua famiglia ed anche i suoi amici. Nelle ultimissime ore, l’accorato appello della madre e poi il ritrovamento. Salvo Aleo sta bene e si trova in Francia. Non si conoscono, al momento, i motivi che avrebbero spinto il 27enne a fare perdere le proprie tracce. “Volevamo ringraziare tutti – dice ad AgrigentoNotizie una delle amiche di famiglia – . Salvo sta bene e siamo felicissimi. Volevamo ringraziare chi ha deciso di sostenerci, grazie davvero”.

La vicenda dell’agrigentino ha un lieto fine, Salvo adesso potrà riabbracciare mamma Giusy che proprio, in queste ore, aveva messo nero su bianco tutta la sua tristezza e preoccupazione.