Ventisettenne scomparso a Londra, la madre: "Il silenzio mi sta uccidendo, aiutatemi a trovare mio figlio"

Ancora nessuna notizia del 27enne agrigentino scomparso. Si tratta di Salvatore Aleo, di cui non si hanno più informazioni dallo scorso 6 dicembre. L’uomo, per lavoro si era trasferito a Londra.

Ad occuparsi della sua scomparsa, anche a trasmissione televisiva di Rai Tre “Chi l’ha visto?”. La famiglia del ragazzo ha creato una pagina Facebook, che viene costantemente aggiornata.

Diversi gli appelli sui vari gruppi come “Italiani a Londra”, la foto di Salvo sta facendo il giro del web, ma di lui ancora nessuna notizia. Un accorato appello anche da parte di mamma Giusy: “I giorni passano – scrive la donna – ed il silenzio mi sta uccidendo poco alla volta. Cosa devo fare? Chiedo a tutti, anche quelli che stanno in politica di aiutarmi Trovate mio figlio. Mi legge tutto il mondo e nessuno o sa o sta facendo qualcosa per trovare Salvo?”.

Del 27enne agrigentino che vive a Londra non si hanno più notizie, amici e parenti lo stanno cercando in ogni dove, ma di Salvo ancora nessuna informazione utile. L'uomo, sarebbe dovuto tornare ad Agrigento per un breve periodo di vacanza in coincidenza con il Natale.