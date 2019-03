Salvini contro Martello: "Con noi gli sbarchi sono calati del 95%"

'Nel 2019 sono sbarcati in tutta Italia, Lampedusa compresa, 335 persone, sono i dati ufficiali. Sul territorio nazionale, dal Mediterraneo, compresa Lampedusa, sono sbarcati 335 immigrati a fronte del 6000 dell'anno scorso. Questi sono i numeri veri, oggettivi delle forze dell'ordine. È un -95% che comporta soprattutto come prima conseguenza positiva il drastico calo del numero dei morti: quest'anno i corpi recuperati nel Mediterraneo sono uno, solo uno''.

Così è intervenuto su Sky TG24 Mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni del sindaco di Lampedusa secondo cui gli sbarchi di migranti sull'isola non si sono mai fermati.

''È chiaro - ha proseguito - che meno gente è costretta a partire, meno gente rischia di morire. Chi favoreggia l'immigrazione clandestina ha sulla coscienza il rischio di ritrasformare il Mediterraneo in un cimitero a cielo aperto e io non voglio che queste persone siano messe in condizione di partire e morire''.

Dichiarazioni che stanno già facendo discutere perché, stando alle opposizioni, Salvini nel suo ragionamento ometterebbe di conteggiare i dispersi in mare nella potenziale conta delle morti.