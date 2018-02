Salvatore Messina non ci sta, il boss ergastolano chiede benefici carcerari

Prima la revoca del 41 bis, adesso la richiesta di ottenere i benefici carcerari. Continua la battaglia giudiziaria del boss Salvatore Messina, condannato all’ergastolo per associazione mafiosa, omicidio e tentato omicidio. Ieri mattina, davanti alla Corte di assise presieduta da Luisa Turco, l’avvocato Alfonso Neri, che difende l’ex capomafia insieme al collega Salvatore Pennica, ha chiesto, durante il cosiddetto incidente di esecuzione, che venga effettuato il cosiddetto “scorporo della pena”: si tratta, in sostanza, di uno strumento giuridico che gli potrebbe consentire di ottenere dei benefici carcerari (permessi premio, misure alternative alla detenzione, lavoro esterno) che il tribunale di Sorveglianza gli ha negato. In sostanza si chiede di “spacchettare” la pena complessiva dell’ergastolo in modo da ritenere che, in base al nuovo calcolo, la “soglia ostativa” alla concessione dei benefici sia superata. Si tratta di uno strumento che vari boss ergastolani hanno attivato, con esiti alterni, negli ultimi anni. Messina è stato condannato all’ergastolo nel maxi processo Akragas per associazione mafiosa, omicidio e tentato omicidio. Le vittime degli agguati sono gli stiddari Antonino Taiella e Gaetano Farruggia, quest’ultimo sopravvissuto.

Messina, 48 anni, poco più di un anno fa si era rivolto una prima volta alla Corte di assise chiedendo che venisse annullato l’ergastolo e sostituito con una pena meno severa perché, all’epoca dei fatti, aveva solo 22 anni e, quindi, secondo la difesa, “il trattamento sanzionatorio non poteva essere equiparato a quello degli adulti”. La tesi difensiva, però, non è stata recepita dai giudici. Adesso la battaglia si sposta su un altro terreno. Messina, invece, ha ottenuto, nell’ottobre del 2015, la revoca del regime carcerario che gli era stato imposto dopo oltre sedici anni di reclusione ordinaria in quanto si riteneva avesse mandato dei messaggi cifrati al fratello Gerlandino, ultimo latitante della provincia catturato nel 2010. I giudici capitolini hanno accolto il ricorso del difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, che aveva prodotto in udienza le lettere indirizzate da Messina a un ragazzo, amico di famiglia, spiegando che “erano dello stesso tenore di quelle inviate al fratello Gerlandino e non si tratta affatto di messaggi in codice”. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando gli aveva applicato il 41 bis, che prevede ulteriori limitazioni nei contatti con l’esterno fra cui la riduzione di visite con familiari e colloqui con difensori oltre a restrizioni nella socialità con gli altri detenuti, perché in una lettera inviata al fratello Gerlandino gli comunicava di essersi recato “a Ferragosto del 2014” in una spiaggia denominata San Giovanni. Secondo i pm della Procura antimafia, che avevano sollecitato il Guardasigilli, dietro quella lettera al fratello, con cui lo avvisava di essere stato “in vacanza in Costa Smeralda a mangiare arancine”, in realtà si celava una comunicazione ben precisa. Per la difesa, invece, si era trattato “di un semplice modo di sdrammatizzare lo stato di recluso”. L’avvocato Pennica, in udienza, aveva prodotto le altre lettere, con destinatario diverso, in cui si leggevano le stesse frasi sostenendo che la circostanza provasse che non si trattava di messaggi cifrati. Le tesi avevano convinto il tribunale di Sorveglianza di Roma, competente per i ricorsi contro l’applicazione del 41 bis, che aveva revocato il regime del carcere duro. Adesso la richiesta di concessione dei benefici che passa attraverso lo scorporo della pena