Centro accoglienza, il sindaco Martello: "Hotspot? Situazione non facile"

“Non voglio alimentare polemiche, ma in poche ore di permanenza a Lampedusa non credo che il Garante Mauro Palma abbia avuto il tempo di psicanalizzare tutti, compreso il sindaco, per arrivare a stabilire chi è ‘calmo’ e chi non lo è”. A parlare è il sindaco di Lamepdusa Totò Martello. Il primo cittadino dell'isola parla a proposito delle dichiarazioni del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma dopo la visita all’Hotspot di Lampedusa. Palma ha trovato una "situazione inaccettabile. Non è possibile - ha detto Palma - che nell’hospot di Lampedusa dopo un anno dalla nostra denuncia ci siano ancora i water senza porte e materassi sporchi, non c’è una mensa".

Martello, risponde ammettendo: “Detto questo – continuo – le parole di Palma sul centro di accoglienza confermano quello che sostengo da tempo: la struttura è inadeguata, i migranti che dovrebbero sostare per 48 ore, ossia il tempo necessario alla loro identificazione, nella maggior parte dei casi sono abbandonati a se stessi a tempo indeterminato e questo determina conseguenze sulla popolazione e sulla vivibilità della nostra isola. Ogni volta che lo dico qualcuno strumentalizza le mie parole fingendo di non capire che chiedo solo che i diritti di tutti, dei migranti come dei lampedusani, vengano garantiti e rispettati. Lo ribadisco per l’ennesima volta – conclude Martello - l’amministrazione comunale non farà alcun passo indietro sul fronte dell’accoglienza ma è indispensabile la massima collaborazione da parte del governo nazionale e delle istituzioni”.