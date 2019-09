Lutto nella famiglia salesiana, è morto l'ex allievo Salvatore Faro

La famiglia salesiana agrigentina è in lutto per la scomparsa dell’Ex allievo e figlio di Don Bosco, Salvatore Faro, presidente Emerito dell’Unione Exallievi don Bosco di Agrigento e distintivo d’oro di Don Bosco. L'uomo è morto giorno 11 settembre all’età di 88 anni. Dopo 143 giorni, vissuti con grande sofferenza, ha riabbracciato la sua amata Lucia, scomparsa il 22 aprile scorso. Lo stava aspettando in Paradiso assieme a don Bosco. Vissuto da “ bravo cristiano e onesto cittadino “per come voleva il Santo dei giovani, è divenuto “ degno abitatore” del Cielo.

Il rito funebre, presieduto da don Mario Sorce con l’assistenza di don Angelo Gambino, don Gioacchino Scimè, Don Luigi Mazzocchio e monsignor Alfonso Tortorici, è stato celebrato giovedì 12 settembre nella parrocchia concattedrale santa Croce di Villaseta. La federazione Ispettoriale sicula Exallievi di don Bosco era rappresentata da Giuseppe Orlando. Gli Exallievi tutti della città dei Templi si sono stretti al dolore dei familiari per la grave perdita del caro ed indimenticabile Totò.