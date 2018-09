Salvatore Cuffaro torna all'Ars e cita Victor Hugo: "Essere qui, mi emoziona"

Salvatore Cuffaro torna all’Ars. L’ex governatore di Sicilia mancava da palazzo dei Normanni da più dieci anni. “Lo confesso, sono molto emozionato. Non mettevo piede a Palazzo dei Normanni dal 28 gennaio 2008, più di dieci anni fa. Nei luoghi in cui hai vissuto un pezzo, giusto o sbagliato, della tua vita, ti crea sempre un po’ di emozione. Anche se mi ha emozionato di più tornare in carcere per una iniziativa dei Radicali dopo avere lasciato Rebibbia". Queste le parole di Totò Cuffaro, l’ex presidente ha fatto ritorno per prendere parte ad un convegno sulle carceri. La sua presenza ha creato non poche polemiche. "Va bene così. E' giusto che ognuno sviluppi il suo ragionamento - dice Cuffaro - In carcere ho imparato a non giudicare me stesso, quindi figuriamoci gli altri. Accetto la loro posizione anche se non la condivido”.

Cuffaro si aggrappa ad una citazione di Victor Hugo. “Mi hanno spiegato che mi hanno messo in carcere per rieducarmi - dice - Io sono andato in carcere con grande umiltà, mi sono rieducato. Se la Costituzione ti educa perché tu possa essere parta attiva della società io sono qui. Quindi, a chi dobbiamo credere? A Hugo o alla Costituzione? Abbiamo fatto tanto per difenderla”.

Cuffaro scherza sul suo probabile ritorno in Sicilia. "Non tonerò in politica. Posso fare una battuta pesante? Da 'uomo d'onore' vi dico che non torno in politica. Ovviamente uomo d'onore lo dico con ironia".