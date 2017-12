Musica e parole, allo spazio Temenos un concerto dedicato a Salvatore Bartolomeo

E’ stata una serata speciale, quella dedicata a Salvatore Bartolomeo. Il 21enne nel luglio del 2016 rimase vittima di un incidente in viale Emporium. Il ragazzo era in sella ad una motocicletta quando ha sbattuto contro una Fiat Doblò. Allo spazio Temenos un concerto nel ricordo del 21enne di Raffadali. L’incasso della serata è stato devoluto in beneficenza.

Hanno cantato in onore del ragazzo, tra gli altri, i Tinturia ed i Patti Singers. L’evento è stato presentato dal giornalista Davide Sardo. Alla serata hanno preso partre anche Marco Puma, Alberto Petix e Brisca. Non è mancato il sostegno dell’amministrazione comunale della città, presenta anche il vice sindaco Elisa Virone.