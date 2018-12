Nessuna notizia da 7 giorni: 27enne agrigentino scomparso a Londra

Familiari ed amici non hanno più sue notizie, né riescono a contattarlo, dallo scorso giovedì 6 dicembre. Sui social è un tam tam di richieste - lanciate da familiari e amici - per provare ad avere informazioni utili per ritrovarlo. Da Agrigento sono stati persi i contatti con Salvatore Aleo, 27 anni, che vive e lavora a Londra. Le ricerche - secondo quanto rendono noto familiari e amici - sono in corso, a Londra appunto, tramite la locale polizia.

Il suo telefono risulta spento. Vani dunque i tentativi di rintracciarlo. Il ventisettenne agrigentino è alto 1,73 circa e non ha nessun segno particolare - rendono noto, sui social, familiari ed amici - . Ogni notizia che i familiari sono riusciti a recuperare, fino ad ora, si ferma al sei dicembre. Ci sono anche alcune persone - degli agrigentini che vivono e lavorano a Londra - che stanno provando ad aiutare la famiglia, contribuendo alle ricerche. Questi sono, inevitabilmente, giorni di angoscia per i familiari, gli amici e i conoscenti del giovane agrigentino che, a Londra, si era trasferito per trovare lavoro e un impiego l'aveva effettivamente trovato.

L'appello è unico: "Chi ha notizie o informazioni sul ventisettenne contatti i familiari oppure la polizia di Londra".





