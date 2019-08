Rischiava di annegare, bambina salvata in extremis sulla spiaggia di Capo San Marco

Una bambina è stata salvata a Capo San Marco da due assistenti bagnanti della Guardia costiera ausiliaria in servizio al Comune di Sciacca.

La vicenda è raccontata dal Giornale di Sicilia in edicola oggi. La bambina pare avesse ingerito già molta acqua quando due assistenti l'hanno recuperata, portata sulla battigia e messa in posizione antishock in attesa che giungessero i soccorsi medici.

Ad oggi, dice il quotidiano palermitano, sono già una decina i salvataggi effettuati a Sciacca in questa stagione estiva con protagonisti gli assistenti bagnanti che operano per conto del Comune, ma anche quelli impegnati negli stabilimenti che si trovano lungo la costa.