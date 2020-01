Nuovo guasto sulla condotta Voltano: a secco numerosi comuni

Nuovo guasto sull’acquedotto Voltano in contrada Canale, in territorio di Sant’Angelo Muxaro, salta la fornitura idrica in diversi comuni della provincia.

In particolare i rubinetti saranno a secco ad Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto, via Unità d’italia, Fontanelle, San Michele), San Biagio Platani, Sant' Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Raffadali, Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Favara e per le utenze Voltano.

Dalla Girgenti Acque comunicano quindi che "potranno verificarsi slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi e di domani" finché la riparazione non sarà realizzata.