L'Akragas e Vullo sono lontani, salta la trattativa: squadra a Criaco

Salvatore Vullo non accetta l’Akragas. L’allenatore scelto dalla proprietà biancazzurra avrebbe chiesto garanzie. Al tecnico è stato proposto un contratto di tre mesi, ma Vullo al momento non ha accettato.

Il tecnico ed il club erano vicini, ma poi qualcosa è andato storto. L’allenatore avrebbe chiesto un contratto con scadenza ad un anno, una garanzia alla quale l’Akragas non può dire di sì. In settimana la squadra è stata allenata da Leo Criaco, l’ex allenatore in seconda di Lello Di Napoli, è rimasto al suo posto.

Criaco, quasi certamente, siederà in panchina già da domenica prossima. Il tecnico, però, non ha i requisiti per potere allenare tra i professionisti. La soluzione è temporanea, in attesa che Russello trovi un modo per convincere Salvatore Vullo ad accettare la panchina dell’Akragas.