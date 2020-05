Notte all'addiaccio per 67 migranti, il mare mosso ferma il trasferimento a Porto Empedocle

Notte all’addiaccio per i 67 migranti approdati a Lampedusa. Le persone hanno atteso un traghetto che doveva condurli a Porto Empedocle. I migranti hanno trascorso un’intera notte al molo di Lampedusa, la corsa è stata annullata per le cattive condizioni del mare. Quasi certamente il trasferimento salterà anche questa sera.

Non è la prima volta che i migranti trascorrono la nottata al molo in attesa di un traghetto, era già accaduto il 18, il 25 e 28 aprile scorso. I migranti non possono fare tappa al centro accoglienza, la struttura di contrada Imbriacola è “blindata”. Per via dell’emergenza Covid 19 nessuno degli attuali ospiti può uscire o essere trasfetito. Oltre agli arrivi di ieri, ad aprile sono stati 423 i migranti giunti sull’isola più grande delle Pelagie.