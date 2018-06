Salta la raccolta straordinaria in alcune zone, domani niente deposito di carta e cartone

Gli autocompattatori si sono riempiti. Alcune zone della città - per mancanza di mezzi a disposizione - non sono state, dunque, servite dal servizio di raccolta straordinaria dell'indifferenziato: secco residuo. A comunicarlo è l'assessore comunale all'Ecologia Nello Hamel.

"Nel corso della settimana, in attesa di giovedì, si valuterà la possibilità di qualche ritiro aggiuntivo per sopperire alle esigenze delle utenze non servite - garantisce Hamel - . Si avvisa inoltre che gli operai addetti alla raccolta, domani si assenteranno dal lavoro per due ore, per tenere un'assemblea, facoltà prevista dalla legge e prerogativa del diritto dei lavoratori, e pertanto è stato disposto - conclude l'assessore Nello Hamel - di spostare la raccolta della carta e del cartone a mercoledì 13, mentre la raccolta dell'umido sarà effettuata regolarmente”.