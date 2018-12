Rifiuti, salta la gestione in house: Montallegro e Siculiana a rischio emergenza

Salta la costituzione di una nuova società tra i Comuni di Montallegro e Siculiana per la gestione in house del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il consiglio comunale di Montallegro martedì sera ha approvato la presa d’atto della delibera con cui l’assemblea dell’Unione dei Comuni di Bovo Marina, Eraclea Minoa e Torre Salsa aveva costituito la società a responsabilità limitata “Bovo Marina Torre Salsa Ambiente srl” per la gestione in house providing del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma si è espresso in senso opposto il consiglio comunale di Siculiana dove nel frattempo è mutata la maggioranza. Si è venuta a creare così una situazione di stallo.

“Lavoriamo a questo progetto da un anno per ottimizzare i costi del servizio, risparmiando per esempio sui trasporti, e abbassare così la tassa sui rifiuti. Apprendiamo con sorpresa della decisione di ieri sera del consiglio comunale di Siculiana che di fatto blocca la costituzione della nuova società per la gestione in house”, dice il sindaco di Montallegro Caterina Scalia.

“La strada che avevamo intrapreso – dice il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella - era la più valida al fine di economizzare e ridurre i costi del servizio. Costituendo la società in house avremmo potuto comprare i mezzi con le risorse economiche provenienti dalle royalties per la mitigazione ambientale e avremmo potuto ridurre la tassa ai cittadini. Così facendo, il consiglio comunale si è assunto la responsabilità di non dare corso alla costituzione della società per la gestione in house che, carte alla mano, avevamo dimostrato essere la più conveniente per i cittadini dal punto di vista economico e optando conseguentemente l’esternalizzazione del servizio. La strade da seguire adesso non so quali potranno essere. A questo punto aspettiamo disposizioni dal commissario Norrito che deve valutare questa situazione anomala che si è venuta a creare. Di certo c’è che a noi il servizio scadrà il 31 dicembre 2018 e qualche provvedimento dovrà comunque essere assunto”.